Der Geist häuslichen Glücks

Wer an der Tramhaltestelle Kleinhüningen ein- oder aussteigt, dem muss das grossformatige Wandgemälde am Haus beim Wiesendamm in die Augen stechen. Über vier Stockwerke zieht es sich und zeigt eine Darstellung der chemischen Industrie und des Rheinhafens – zwei Wirtschaftszweige, von denen der eine seit Jahrzehnten das Bild Kleinhüningens prägt.