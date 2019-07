«Der BVB-Verwaltungsrat leistet ausgezeichnete Arbeit»

Das BVB-Debakel spaltet die SVP. Oder konkreter: spaltet SVP-Grossrat Alexander Gröflin von seiner Fraktion ab. Zusammen mit der Sozialdemokratin Toya Krummenacher fordert der Bürgerliche eine Wiedereingliederung der Verkehrsbetriebe. Also zurück in die Hände des Staates. Seine Partei will nichts davon wissen (die BaZ berichtete). Dass sich die Mitte-rechts-Parteien grundsätzlich einem weiteren Ausbau der – sowieso relativ grossen – Verwaltung verweigern, liegt in der politischen Natur der Sache.