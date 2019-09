Den Neuronen beim Arbeiten zuschauen

Das Gehirn ist vermutlich das komplexeste System des Universums. Seine Funktionsweise zu verstehen, ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit – sozusagen das «Projekt Mond» des 21. Jahrhunderts. Einer, der hart daran arbeitet, die nächste wissenschaftliche «Mondlandung» zu ermöglichen, ist der Italiener Flavio Donato. Nachdem er schon seine Doktorarbeit am Friedrich-Miescher-Institut geschrieben hat, ist Donato nach einem Forschungsaufenthalt in Norwegen seit diesem Frühling zurück in Basel, als Assistenzprofessor am Biozentrum der Universität Basel.