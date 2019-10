Demonstranten blockierten erneut die Innenstadt

Am Baugerüst des Stadtcasinos, in dem die Petarde brannte, wurden Transparente aufgehängt. Bild: Lesereporter

Die Störung des Tramnetz sei mittlerweile behoben, teilte die BVB-Leitstelle um 20.25 Uhr via Twitter mit. Einem verärgerten Kunden, der fragte, ob diese Blockierungen und Umleitungen den Organisatoren in Rechnung gestellt würden, wie dies bei Falschparkern der Fall sei, antworteten die Basler Verkehrsbetriebe: «Grundsätzlich nein. Dieses Thema ist aber bei der Polizei/Politik richtig adressiert (insbesondere auch bei bewilligten Demos). Wir verstehen aber den Unmut der Fahrgäste - etwas anderes als Umleiten von betroffenen Linien (in enger Absprache mit der Polizei) bleibt uns aber nicht.»

Auch SVP-Grossrat Joël Thüring tat seinen Unmut über die Aktivisten und die anfallenden Kosten solcher Vandalenakten via Twitter kund: