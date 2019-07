Demo der Klimaaktivisten wird beendet

Jetzt klagen die Aktivisten die Banken an. «Weil sie eine Erwärmung von vier bis sechs Grad Celsius finanzieren», sagt Elisabeth. Wie will man das beziffern? Elisabeth relativiert: Wenn die Finanzinstitute mit den Investitionen in fossile Energien so weiter machten, rase die Welt auf eine Erwärmung von plus vier bis sechs Grad Celsius zu. Schliesslich würden Credit Suisse und UBS zu den führenden Investoren in den Energiekonzern RWE, dem grössten CO2-Emittenten Europas, gehören.

Graffitis mit Kohle

Bumm, bumm, bumm. Vor dem Hammering Man am Aeschenplatz schlägt ein älterer Mann die Trommel, beharrlich, unverdrossen. Es ist Lars Handschin, Klimaaktivist der ersten Stunde. Die jungen Leute um ihn herum werfen eine mit Wasser gefüllte Pet-Flasche an einer Schnur über den hämmernden Arm des über 13 Meter hohen Kunstwerks. So können sie bunte Ballons daran hochziehen. Die Graffitis an den Wänden des UBS-Gebäudes sind mit Kohle geschrieben.

Von der gegenüberliegenden Traminsel aus beobachtet die Polizei das Treiben. «Wir bleiben vor Ort und führen auch Gespräche», sagt Mediensprecher Toprak Yerguz. So lange sich die Demonstration in diesem Rahmen halte, gebe es keinen Grund einzugreifen. Und die Graffitis könnte man mit einem Schlauch wieder abspritzen.

Die Polizei verhält sich zuerst zurückhaltend.

Auch die UBS sieht die Lage entspannt. «Unser Sicherheitsdienst ist in Kontakt mit der Polizei», sagt Mediensprecher Igor Moser. Die Situation werde laufend beobachtet. Im Basler Hauptsitz der UBS findet noch Kundenberatung und Abwicklung statt.

Auch in Zürich waren Aktivisten aktiv: Sie blockierten die Credit Suisse. Dort aber hat die Polizei durchgegriffen.

Die Polizei versucht nun mit einem Grossaufgebot die Demonstration in Schach zu halten.