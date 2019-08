Dem Herzinfarkt auf der Spur

Wenn Raphael Twerenbold bei Patienten auftritt, geht es oft um Leben und Tod. Der 35-Jährige ist Kardiologe am Universitätsspital Basel und auf die Behandlung von Herzinfarkten spezialisiert. Das gibt viel zu tun. «Der Verdacht auf Herzinfarkt ist einer der häufigsten Gründe, warum Leute auf den Notfall kommen», sagt Twerenbold. In der Regel leiden diese Leute an heftigen Brustschmerzen.