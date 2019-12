Das versteckte Porträt am Martinsturm

Der in Sandstein gehauene Kopf ist um 1490 entstanden und befindet sich an der Nordseite des Martinsturms, also gegen den baumbestandenen Platz gerichtet, beim Türsturz des ersten Treppentürmchens. Das Porträt ist an die 40 Zentimeter hoch, der Kopf leicht nach rechts geneigt. Nussdorf trägt die Kappe, die ihn als Baumeister auszeichnet und die zum Schutz der Haare vor dem Steinmehl diente.

Die etwas erschlafft dargestellte untere Gesichtspartie sowie die ausdrucksstarke Mimik weisen darauf hin, dass es sich wohl um ein Individualporträt handelt. Der Kopf wird spielerisch von einem Schriftband mit eingerollten Enden umrahmt, das wohl zumindest seinen Namen getragen hatte. Von einer Beschriftung ist jedoch nichts ­erhalten.

Karriere in Basel

Im oberen Türrahmen, unterhalb des Dreipasses, erscheint klein ein Steinmetzzeichen, vermutlich dasjenige Hans Nussdorfs. In diesem Zusammenhang ist es wohl als Signatur zu verstehen. Ursprünglich markierten die Steinmetze mit diesen persönlichen Zeichen die Blöcke, die sie bearbeitet hatten, um die Abrechnung zu erleichtern.

Vermutlich stammte er aus dem Ort Nussdorf nördlich des Bodensees und arbeitete längere Zeit für die Konstanzer Bauhütte. Danach folgte seine Karriere in Basel vom städtischen Werkmeister zum leitenden Stein­metzen am Basler Münster und schliesslich, um 1479, zum Münsterbaumeister. Damit war er für die Planung und Koordination der Bauarbeiten verantwortlich. Zudem musste er auch regelmässig in den der Münsterfabrik ­gehörenden Steinbrüchen mitarbeiten sowie in der Bau­hütte auf dem Münsterplatz.

Da sein Steinmetzzeichen nicht eindeutig verbürgt ist – man kann nur vermuten, dass es dasjenige in der Nähe seines Porträtkopfes ist – sind seine Arbeiten nicht vollumfänglich belegbar. Am Basler Münster hat er gemäss Rechnungsbüchlein der Münsterbauhütte den Türrahmen vom südlichen Seitenschiff in den Martinsturm geschaffen. Des Weiteren arbeitete er am neuen Bodenbelag der Krypta, an der Umfassungsmauer des grossen Kreuzganges sowie an der Decke des Kleinen Kreuzganges mit. Es ist zudem anzunehmen, dass Nussdorf die Kanzel des Basler Münsters in Form eines grossen Kelchs auf einem siebeneckigen Grundriss entworfen hat.