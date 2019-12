Das verbotene Türchen

«MEIN GOTT – BIST DU EINE KRATZRAFFEL! LASS DOCH DEM KIND DIE FREUDE …», hatte Maurice getobt.Monika führte ihn eisig zur Wohnungstür: «Halte dich da bitte raus – es ist m e i n e Tochter. Auf Wiedersehen!»

Sie hatte dann ihrem Töchterchen einen Adventskalender mit 24 Jutesäckchen gebastelt – in jedem steckte eine kleine Überraschung: ein Wollschaf , eine geschnitzte Eule, und am 24. eine Puppe, die Monika eigenhändig aus Restwolle gestrickt hatte.

ES WAR NICHT DIE PUPPEN-ÜBERRASCHUNG, DIE LUCIE UMHAUTE!

Im Sommer hatte Lucie dann erstmals über Kopfschmerzen geklagt. Monika rieb der Kleinen Pfefferminzöl ein. Lucie wurde danach immer stiller. Sie spielte kaum mehr mit ihrer Freundin Maja. Das Kind war stets müde. ­Fieberte. Und verlor an Gewicht.

Im Kinderspital entdeckte man den Tumor. Maurice und Monika besuchten ihr Kind jetzt immer gemeinsam im Spital. Doktor Furler, der Chefarzt, orientierte sie stets über den neusten Stand. Manchmal durfte Lucie für einige Tage heim. Monika war dann nur noch für ihre Tochter da. Maurice stand ihr zur Seite.

«Ist doch dumm, dass Maurice abends wieder zu sich in die Wohnung geht – kann er nicht hier wohnen?!» So zog Maurice zu Monika. Und ihr war es recht. Sie spürte, dass sie ihn nun brauchte.

Kurz vor Advent kam ein akuter Anfall. Ein Krankenwagen brachte Lucie mit Blaulicht ins Spital. Am 1. Dezembertag legte Chefarzt Forler der Kleinen einen Glimmerkalender aufs Bett: «Aber nur e i n Türchen pro Tag!» Lucie strahlte: «So einen habe ich mir immer gewünscht – mit vielen Engeln … und einem Weihnachtsbaum … wir haben nie einen Weihnachtsbaum …»

Dann wurde das Mädchen leiser: «Meine Mutter glaubt nicht an das Christkind … und auch nicht daran, dass es Wunder vollbringen kann … aber ich habe das Christkind bei Maja gesehen. Sie hatte letztes Jahr fast denselben Adventskalender. Hinter dem grossen Tor lag das kleine Kind in der Krippe … ein helles Licht strahlte vom Himmel. Und eine Leiter führte in die Ewigkeit. Darauf standen Engel und musizierten – es war ein wunderbares Bild. Irgendwie war alles gut …»

Die Finger strichen über das grosse Tor: «Doktor Furler – denken Sie, dass es eine Leiter in die Ewigkeit gibt … und dieses wunderbare, warme Licht …» Der Arzt nahm die Hand des Kindes: «Man muss an die Wunder glauben, Lucie … sie helfen uns über alles hinweg …besonders an Weihnachten …»