Das tapfere Schneiderlein gelangt mit Mut und List zu einem glücklichen Ende

Es war einmal ein einfacher Schneider, den einige auch abschätzig Lumpenflicker nannten. Er träumte davon, als Held in die Welt hinauszuziehen und die schöne Prinzessin zu heiraten. Das Theater Arlecchino zeigte am Stephanstag das klassische Märchen in einer Inszenierung des Tamalan-Theaters aus Hamburg.