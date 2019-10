Das rot-grüne Jobwunder im Faktencheck

Pascal Pfister, Präsident der SP Basel-Stadt, war vor den Wahlen im Wahlkampfmodus und darum bemüht, keinen Schatten des Makels auf seine Partei und ihre Vertreter respektive Kandidatinnen und Kandidaten kommen zu lassen. Unter anderem führte Pfister in einem Gastbeitrag in der BaZ aus, warum Rot-Grün ein Segen für diese Stadt sei und dass es Basel noch nie so gut gegangen sei wie jetzt mit einer rot-grünen Mehrheit im Regierungsrat. Doch stimmen die von Pascal Pfister erwähnten Fakten oder hat er den Fokus so gesetzt, dass seine Partei im guten Licht dasteht? Wir prüfen nach.