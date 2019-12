«Das ist ein massiver Übergriff auf die christliche Gemeinschaft»

Video: «Basellandschaftliche Zeitung»

Für die Aktivisten vom Heiligabend in der Dorfkirche Kleinhüningen bleibt Dietrich eine Rassistin, wie sie betonen. Nachdem sich die Veranstalter des Gottesdiensts vom ersten Schock erholt hatten, wiesen sie die Aktivisten hinaus, wie ein Video zeigt, das die «Basellandschaftliche Zeitung» veröffentlichte.

Am Tag darauf ist Pfarrerin Christine Dietrich nach wie vor betroffen: «Ich hätte nie mit so etwas gerechnet», sagt sie. An Weihnachten seien die Menschen in einer emotionalen Stimmung, würden sich Wärme und Harmonie – «vielleicht sogar ein bisschen Kitsch» – wünschen. Sobald aber klar geworden sei, dass es sich bei der «Weihnachtsaktion» von linksautonomer Seite um einen Angriff handelte, sei die besinnliche Stimmung in der Dorfkirche gekippt. «Einige, vor allem die Kinder, hatten Angst vor den vermummten Gestalten», so Dietrich. Mit der Störung des Gottesdiensts erreicht die Auseinandersetzung zwischen der Pfarrerin und ihren Kritikern eine neue Stufe: Die Anfeindungen richten sich nicht mehr nur gegen ihre Person, sondern zogen in diesem Fall die versammelte Gemeinschaft in der Dorfkirche in Mitleidenschaft. «Diesen Menschen wurde ein Stück weit die Besinnlichkeit der Weihnachtsfeier zerstört.» Viele Besucher seien nach dem Gottesdienst zu ihr gekommen, sagt Dietrich, und hätten ihre Erschütterung kundgetan.

Störung von Gottesdienst ist strafbar

Für den Basler Extremismus-Experten Samuel Althof geht entschieden zu weit, was sich am Heiligen Abend in der Dorfkirche in Kleinhüningen abspielte: «Dieser Vorfall stellt einen massiven Übergriff auf die christliche Gemeinschaft dar», sagt er zur BaZ.