Das erwartet die Tattoo-Besucher

Mit über 1000 Mitwirkenden startet das Basel Tattoo am Freitag seine 14. Auflage. Die insgesamt elf Vorstellungen, die bis zum 20. Juli präsentiert werden, stehen unter dem Motto «Die Schweiz, Europa und die Welt».

Produzent Erik Julliard verspricht dem Publikum einen «Spitzenjahrgang». Zu den Höhepunkten zählt dieses Jahr unter anderem die chinesische Formation «The Wind Band and Dancers of the Water Supply and Drainage Company of Shijizhunag». Rund 80 Musiker, Tänzerinnen und Akrobaten präsentieren sich mit Militärmusik und Folklore. Gezeigt wird auch ein traditioneller Löwentanz.