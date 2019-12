Das erste Basler Lokal wird bargeldlos

Den Einkauf bei der Manor mit einer Hunderternote bezahlen oder dem Kellner im Restaurant das Geld bar in die Hand drücken. Dies ist vielleicht bald nicht mehr möglich. Das Bargeld soll abgeschafft werden. Zumindest in Schweden ist das so. Dort soll in zehn Jahren nur noch digital bezahlen. Bereits heute werden über 80 Prozent der Käufe nur noch so getätigt. Selbst die Spenden in einer kleinen, skandinavischen Dorfkirche werden per Karte überwiesen.