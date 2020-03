Das aparte Bistro mit den feinen Plättli

Vier Monate ist es her, dass der Hotelier Guillaume Luyet das Risiko einging, ein Crowdfunding für sein Bistro-Bar-Projekt Ta Cave in Basel zu starten. Zuvor hatte er vor fünf Jahren erfolgreich das erste Ta Cave in Lausanne und im Jahr 2018 ein zweites in Genf lanciert. Würde es auch in Basel gelingen? Ja. Innert kurzer Zeit fanden sich 1500 Interessierte, die sich für 250 Franken eine Mitgliedschaft erkauften und damit bei jedem Ta-Cave-­Besuch für sich und eine Begleitperson einen Aperitif bekommen – gratis und auf Lebenszeit. Und jetzt steht es: im Parterre des Hotels Balade im Klingental 8. Am Dienstag startete die über mehrere Tage gestaffelte offizielle Eröffnung des neuen Gastro-Projekts.