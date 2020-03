Das Virus lebt, die Stadt ist tot

Ausnahmezustand: Starbucks am Centralbahnplatz ist geschlossen – «bis auf Weiteres», heisst es an der Tür. Das Coiffeurgeschäft Claus & Carla nebenan: ebenfalls «bis auf weiteres» zu. Burger King: «Bis auf weitere Zeiten» dichtgemacht.

Die Orthografie des Desasters unterscheidet sich von Geschäft zu Geschäft ein bisschen, ist in allen drei Fällen Duden-konform und besagt: Basel lässt die Läden runter.

Osterglocken strecken am Dienstag im De-Wette-Park ihre Köpfe in die Frühlingssonne. Die Menschen müssen sich derweil in den Häusern verstecken. Das Virus geht um.

«Die Leute werden schier wahnsinnig», sagt eine Verkäuferin am Kiosk in der Schalterhalle des Bahnhofs SBB. «Dabei sollte man doch gerade jetzt positiv denken!» Schwierig umzusetzen. Denn die Schlagzeilen der Zeitungen verbreiten in Variationen dasselbe Schreckenswort: «Notstand».