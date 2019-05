Das Unispital ist «too big to fail»

Auch das Unispital Basel präsentiert in den Geschäftszahlen 2018 ungenügende Kennzahlen. Dennoch machte das Zentrumsspital massive Fortschritte, vor ­allem durch schwerere Fälle konnte 3 Prozent mehr Umsatz erzielt werden, obwohl die Zahl der stationären Fälle um 0,4 Prozent auf 37'722 Fälle abnahm.

Fast schon eine Non-Profit-Organisation

Um satte 35 Prozent konnte das Unispital den Gewinn vor Abschreibungen und Steuern auf 87,4 Millionen Franken steigern. Dieses sogenannte Ebitda ist eine zentrale Kennzahl. Die Ebitda-Marge sollte bei mindestens 10 Prozent sein, doch beim Unispital liegt sie trotz Steigerung um 1,8 Prozent lediglich bei 7,8. Für ein Spital, das über eine Milliarde umsetzt, ist dies zu wenig, um die Investitionen zu decken, geschweige denn, um die geplanten milliardenteuren Neubauten mit vernünftigen Zinsen auf dem Kapitalmarkt zu finanzieren.

Die Spitalleitung, die von einem «wirtschaftlich erfreulichen Resultat» und einer «stabilen Entwicklung» spricht, mag in Anbetracht des schwierigen Umfelds damit richtig liegen, doch bei einer Reingewinnmarge von 0,6 Prozent ist das Unispital, überspitzt gesagt, fast schon eine Non-Profit-Organisation.

Risiko beim Steuerzahler

Dennoch betont die Spitalleitung, dass die Kapitalmarktfähigkeit sehr hoch sei. Man habe ein gutes Rating. Das heisst, die Banken würden dem Unispital die Kredite für die Neubauten zu einem passablen Zins gewähren.

Ohne ins Detail zu gehen, stellt sich die Frage, wie ein Spital, dessen Zahlen ungenügend sind, eine hohe Kreditfähigkeit aufweisen kann. Direktor Werner Kübler führt aus, dass die Ratingagenturen sich fragen würden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Rückzahlung des Kredites ist. Sie hätten eine «systemische Sicht», betrachten also das Spital und wie es in der Gesellschaft eingebettet ist, also mit der Uni und dem Life Sciences Cluster Basel. Kübler betont ­ferner, dass man bei den Investitionen keine Risiken eingehen werde, die für die Gemeinschaft nicht tragbar seien.

Staatsgarantie

Was Kübler hiermit auch beschreibt: Der Eigentümer des Spitals ist der Kanton Basel-Stadt und damit besteht eine Art Staatsgarantie. Das heisst also, dass im Notfall der Steuerzahler einspringt und sich das Unispital die massiven Inves­titionen dank der faktischen Staatsgarantie leisten kann.

Die Geschäftsleitung betont aber, man wolle und werde die Investitionen aus eigener Kraft stemmen und man werde die Dimensionen der Neubauten anpassen.

Zudem strebt das Unispital nach der gescheiterten Spital­fusion weitere Kooperationen an, um Fallzahlen, Forschung, Qualität und Ausbildung zu garantieren. Wie Kübler erklärt, wird bald auch das Kantonsspital Baselland zu Clarunis, der Kooperation des Unispitals mit dem Claraspital in der Bauchchirurgie, hinzustossen.