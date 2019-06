Das Parkhaus unter dem Tschudi-Park bleibt umstritten

Das Projekt für ein unterir­disches Parkhaus unter dem Tschudi-Park mit 347 Plätzen, von denen zwei Drittel den UKBB dienen sollen, ist im September 2018 an einer Informationsveranstaltung vorgestellt worden, an der viel Opposition zu hören war. Die Zu- und Ausfahrt soll an der Spitalstrasse liegen, die Zu- und Ausgänge an der Wilhelm-His-Strasse, also direkt gegenüber dem UKBB. Die damals vonseiten des BVD angekündigte öffentliche Planauflage hat bisher nicht stattgefunden, zumal in der Folge die Petition lanciert und mit 3'590 Unterschriften eingereicht wurde.

80 Plätze im Parkhaus City

Die Petition verlangt, keinen ­Bebauungsplan für ein Parkhaus unter dem Tschudi-Park zu beschliessen. Der Tschudi-Park ist eine Grün- und Spielfläche zwischen der Spitalstrasse, der Wilhelm-His-Strasse und der Johanniterstrasse. Die Vertreter der Petentschaft schlugen am Hearing mit der Petititonskommission vor, dem UKBB könnte im Parkhaus City ein grösseres Parkplatzkontingent als bisher zur Verfügung gestellt werden, zudem sollten Notfallparkplätze auf dem Areal zwischen UKBB und dem neuen Biozentrum eingerichtet werden.

Das UKBB verfügt heute über 80 zugewiesene Parkplätze im Parkhaus City, von denen 49 an Mitarbeitende vergeben seien, wie Vertreter des UKBB darlegten. Denn ein Viertel der Mitarbeitenden des Spitals wohnt im süddeutschen Raum. Das UKBB habe ein überregionales Einzugsgebiet, sodass ein Drittel der Patienten aus anderen Regionen der Schweiz stammt. Ausserdem seien die bestehenden Notfallparkplätze oft voll ­besetzt, sodass diese zeitweise überwacht werden müssten. Eine Bedarfsberechnung weise für das UKBB einen Bedarf von 190 Parkplätzen für Besuchende und Mitarbeitende aus.

Das UKBB benötige Parkplätze in seiner unmittelbaren Nähe, erklärte ein Vertreter des Bau- und Verkehrsdepartements. Auf dem Uni-Campus Schällemätteli habe die Universität bereits 100 Parkplätze realisiert, von den gemäss Bebauungsplan für dieses Areal zugelassenen 200 Plätzen könnten theoretisch weitere 100 auf dem Baufeld westlich der Pestalozzistrasse realisiert werden, wo Neubauten für die Institute für Physik und Chemie geplant sind. Aber die Uni wolle keine weitere Parkplätze für Mitarbeitende zur Verfügung stellen.

Der Verzicht auf ein eigenes Parking für das im Jahr 2011 eröffnete UKBB und die Lösung, im Parkhaus City beim Universitätsspital Plätze zur Verfügung zu stellen, habe sich nur als begrenzt ideal erwiesen, hält die Petitionskommission in ihrem Bericht fest. Es sei aber nicht restlos geklärt, wie viele zusätzliche Parkplätze das UKBB benötige.