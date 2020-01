Das Offizielle gehört den Jungen

Es ist Frühling. Das eine oder andere verblassende Räppli liegt noch auf den Strassen, versteckt zwischen den Pflastersteinen. Der letzte Bummelsonntag ist vorbei. Man möchte meinen, die Zeit zum Pfyffe und Drummle sei vorbei. Und doch gibt es hie und da, einzeln oder in Gruppen, Fasnächtler, die sich bereits jetzt ­fragen: «Soll ich am nächsten ­offiziellen Bryysdrummle und -pfyffe teilnehmen? Bin ich ­geübt genug – kann ich, bis es so weit ist, noch genug üben?»