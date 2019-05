Im kleinen Hof vor der Spitalstrasse 32 stehen ein paar rote Bistrotische aus Metall. Die Sonne scheint durch die Wolken und wirft Licht auf eine pink gestrichene Mauer. Da öffnet sich eine Tür. «Guten Tag», ruft Amin Alavi. Der kleine, schlanke Mann trägt ein Hemd mit Paisley-Muster, Jeans und Blazer. Einen grauen, gestutzten Bart und eine Brille. Am auffälligsten sind seine Augen, die hinter den Brillengläser blitzen. Alavi ist ein begeisterungsfähiger Mensch. Und gerade begeistert ihn vor allem sein eigenes Projekt, das The Lab. Im ehemaligen Fixerstübli im St. Johann hat er am 2. Mai seine erste eigene Bar eröffnet. Etwas, wovon doch jeder Mann insgeheim träume, sagt er.