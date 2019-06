Das Kunstmuseum ist kein Platz für Heuchelei

Da können eine halbe Million Frauen in der Schweiz an dem Frauenstreik teilnehmen, ohne dass uns ein einziger Fall von einer Kündigung zu Ohren kommt. Falsch: Im rot-grünen Basel, wo die SP-Finanzdirektorin Eva Herzog und die grüne Regierungspräsidentin und Kulturdirektorin Elisabeth Ackermann am Streiktag während der Arbeitszeit zu einer Rede in den Grossratssaal einluden, wurde zwei Frauen gekündigt, die an der Frauendemo teilnehmen wollten.

Nicht bei der Polizei oder im Spital. Nein, im Herzen der ­Kulturstadt Basel, im stolzen Kunstmuseum knallt der Kündigungshammer nieder. Die Betroffenen wurden offenbar erst vor kurzem angestellt und befanden sich noch in der Probezeit. Sie hätten sich zu kurzfristig zum Frauenstreik abgemeldet, heisst es. Fünf Stunden vorher, dann wäre alles paletti gewesen. Bei ihnen fiel den Vorgesetzten nichts anderes ein, als auf die ganz harte Tour zu reagieren.

Politische Angelegenheit ersten Ranges

Es war nicht nur der Vorgesetzte. Eine solche Kündigung ist eine politische Angelegenheit ersten Ranges. Hier rannte die gesamte Präsidialabteilung, die sich notabene grösstenteils selbst an den Frauenstreik begab, sehenden Auges in die Katastrophe. Denn die Kündigung war nicht einfach ein Schnellschuss eines überforderten Oberwärters, wie uns von der Pressestelle des Kunstmuseums bestätigt wird. Sie wurde von der Personalabteilung des Präsidialdepartements ausgesprochen. Die glaubte, hier ein Exempel statuieren zu müssen.

Obwohl das Kunstmuseum rund zweihundert Personen beschäftigt, ist es nur eine Dienststelle der Abteilung Kultur und ihrer Leiterinnen Sonja Kuhn und Katrin Grögel. Sie haben genauso wie Elisabeth Ackermann und der Museumsdirektor Josef Helfen­stein die Waffen gestreckt angesichts der Regeln für Museumsangestellte, die von den politisch Verantwortlichen aber im Interesse des grösseren Ganzen immer relativiert werden können.

Mit politischem Fingerspitzengefühl hätte man diese Kündigungen verhindern können. Denn sie sind nicht nur sachlich vollkommen falsch. Sie drehen auch das Image des Kunstmuseums in die Richtung eines patriarchalischen Herrschaftsapparats, obwohl es sich mit seinen Ausstellungen Tag für Tag auf die Seite der Entrechteten zu stellen versucht.

Vor dem Hintergrund dieser Entlassungen sind Ausstellungen über Kentridge und Ikemura aber einfach nur scheinheilig.