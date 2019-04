Das Imperium des Raphael Wyniger

Koch seit drei Jahrzehnten derselbe

Da und dort wird allerdings gemurrt, dass die «Kultur-Fuzzis» sich mehr erlauben können als andere. «In der Markthalle dürfen sie das Essen zu Hause kochen und mit dem Auto heranfahren. Man schaut drüber hinweg und findet es sauglatt», sagt ein ehemaliger Beizer, der allerdings nicht mit Namen in der Zeitung stehen will. Die Leitung des Ehepaars Wyniger honoriert er zwar ebenfalls mit viel Respekt, wenn er auch darüber staunt, dass der Koch seit drei Jahrzehnten derselbe ist und er sich fragt, ob da nicht einmal frischer Wind einkehren sollte.

Der Koch heisst Michael Baader, und um ihn rankt sich eine Geschichte: Monica Thommy-Kneschaurek träumte noch in der Planungsphase des Hauses von einem Koch namens Michael Baader. Wie in der «Teufelhof-Zeitung» steht, kannte sie ihn nicht persönlich, sondern hat lediglich ein Kochbuch gesehen, in dem er mitgeschrieben hatte. In ihrem Traum erschien der durch seine Kochkunst ausgezeichnete Baader als Küchenchef im Teufelhof.

Tischtennis mit Knochen

Die Thommys schrieben am Tag nach dem Traum einen Brief an den in Deutschland tätigen Koch, in welchem sie davon erzählten. Baader liess ihn liegen. Doch das sonderbare Schreiben beschäftigte ihn. So schrieb er schliesslich zurück, dass er davon träume, an einem Ort zu arbeiten, an dem er kochen könne, was und wie er wolle – ohne Kompromisse. Die Antwort der Thommys kam postwendend, und seither wirkt er im Teufelhof.

Raphael Wyniger erzählt eine weitere Anekdote von Baader: Er sei bekannt als begnadeter ­Tischtennisspieler. So forderte er einmal seinen ehemaligen Mitarbeiter Christian Vogler heraus. Um Vogler überhaupt eine ­Chance zu lassen, spielte Baader mit dem Knochen einer ausgelösten Kalbsschulter als Schläger, also mit dem Schulterblatt. Nach jedem verlorenen Spiel hatte der Verlierer ein Glas Slibowitz zu trinken. Kurz: Vogler wurde ­speiübel, denn er hatte jedes Spiel verloren. Anscheinend kann Baader nicht nur Tisch­tennis spielen, sondern auch ­kochen. Immerhin ist das Restaurant Bel Etage im Teufelhof mit einem «Michelin»-Stern und 16 «Gault Millau»-Punkten ausgezeichnet.

Morgen Sonntag, zwischen 13 und 17 Uhr, ist die Bevölkerung zur Feier eingeladen. Es gibt Aktivitäten, Getränke, kleine Köstlichkeiten und eine Führung durch die neuen Kunstzimmer.