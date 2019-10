Das Gewerbe gehört in die Stadt

Dass es sich hierbei keineswegs um Einzelfälle handelt, zeigt eine Fahrt durch die nähere und weitere Agglomeration: Überall stösst man auf Firmenschilder mit Stadtbasler Namen – Unternehmen, die erst in den letzten Jahren ihren Sitz ins gewerbefreundlichere Umland verlegt haben. Doch wir wollen nicht in der Vergangenheit verharren. Dass sich ein Unternehmen dort ansiedelt, wo die Rahmen­bedingungen am attraktivsten sind, ist nichts als verständlich. Absolut unverständlich ist jedoch, mit welcher Non­chalance die Basler Regierung diese Entwicklung zur Kenntnis nimmt.

Lösungen für alle Anspruchgruppen nötig

So äussern die Verantwortlichen zwar Worte des Bedauerns über den Wegzug der Firmen und die wegfallenden Steuereinnahmen. Die Hauptsache sei jedoch, dass die in Basel-Stadt ansässigen Kunden weiterhin mit den weggezogenen Firmen Geschäfte machen können. Man habe im Fall von Selmoni aus Platzgründen dem Unternehmen nicht entgegenkommen können. Schliesslich lebe man auf 37 Quadratkilometern, da sei halt «nicht alles möglich». Worte, die im Zusammenhang mit der Bedeutung von Arealen für Genossenschaftswohnungen, der Life-Sciences-Industrie oder von ökologischen Ausgleichsflächen so nie zu hören wären. Das produzierende und handwerkliche Gewerbe als Quantité négligeable.

Wir wollen keineswegs die vielfältigen und in den allermeisten Fällen absolut gerechtfertigten Nutzungsansprüche gegeneinander ausspielen. Im Gegenteil: Wie in der Verkehrspolitik gilt auch bei der Flächendiskussion, dass es Lösungen für alle Anspruchsgruppen braucht – gerade in einem kleinräumigen Kanton wie Basel-Stadt. Im vorliegenden Fall ist das Problem jedoch weniger der beschränkte Platz. Dieser wäre nämlich (auch unterirdisch) vorhanden, wenn der Wille da wäre und die Ideologie nicht im Weg stünde. Vielmehr wird offensichtlich, dass die Regierung bestimmte Gewerbezweige nicht mehr in der Stadt haben will. Sei es, weil sie verkehrsintensiver sind, weniger hohe Steuereinnahmen generieren oder Lärmemissionen verursachen.

Gewerbe wird immer weiter hinausgedrängt

Wer nun meint, das sei doch alles kein Problem – schliesslich bleiben die Unternehmen in der Nähe –, der verkennt, dass je länger, je mehr auch die umliegenden Gemeinden die Politik der Stadt übernehmen, Wirtschaftsflächen zu «höherwertigen» Misch- oder reinen Wohnzonen umzugestalten. Dies mit der Folge, dass das Gewerbe noch stärker in die «Peripherie» hinausgedrängt wird. Die Kunden bleiben jedoch in der Stadt und zahlreiche Arbeitnehmer ebenfalls. Die Folgen sind längere Wege und somit Mehrverkehr, was weder wirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll ist. Es braucht darum auch in der Stadt Platz für handwerkliches und produzierendes Gewerbe. Das heutige «Not in my backyard»-Denken muss überwunden werden.

Hierzu muss die Politik jedoch für attraktivere Rahmenbedingungen sorgen. Sei es bei der Regulierungsdichte oder auch bezüglich der prekären Verfügbarkeit von geeigneten Wirtschaftsflächen. Besonders alarmierend ist jedoch die Verkehrs- und Parkiersituation. Um die Erreichbarkeit für alle Verkehrsträger zu verbessern, braucht es einen Wechsel in der Verkehrspolitik, so wie ihn die «Zämme besser»-Initiativen des Gewerbeverbands Basel-Stadt anstreben. Und wahrscheinlich braucht es auch einen Wechsel in den politischen Institutionen.

Deshalb setzen wir uns auch klar für die Wahl von Nadine Gautschi in den Basler Regierungsrat ein. Sie steht für eine wirtschaftsfreundliche und vernünftige Politik im Sinne der Stadt Basel – frei von blossen Ideologien.

Marcel Schweizer ist Präsident des Gewerbeverbands ­Basel-Stadt, und Marc Jaquet amtet als Präsident des ­Arbeitgeberverbands Basel.