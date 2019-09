«Das Gesetz erlaubt uns das»

Herr Bult, die neue, enge Bindung der Bank Cler an die BKB erhöht das Risiko für den Steuerzahler, weil im Haftungsfall die Staatsgarantie auch für die Cler greifen könnte. Das entspricht nicht dem politischen Willen und ist womöglich auch gegen das Gesetz.

Unser Schritt ist zukunftsorientiert, sowohl strategisch als auch wirtschaftlich. Strategisch, weil sich BKB und Bank Cler sehr gut ergänzen. Die BKB ist in der Region tätig und die Bank Cler schweizweit. Zudem wirkt das Geschäftsmodell der Bank Cler, mit seinem schweizweiten Hypothekargeschäft, risikomindernd. Zudem hat die Cler in den letzten fünf Jahren fast 100 Millionen Franken Dividenden an die BKB ausgeschüttet. Das kommt über unsere Ausschüttungen an den Kanton letztlich auch dem Bürger zugute.