Das Ende einer einst stolzen Fabrik

Was vor 113 Jahren in Pratteln erfolgreich begann, nimmt – wenn nicht noch ein Wunder geschieht – ein tragisches Ende. Die Rohner AG hat Bilanz deponieren müssen. Überraschend kommt das nicht, das Unter­nehmen kämpft seit Jahren mit vielfältigen Problemen: mit ­Umstrukturierungen in der Chemiebranche und Produktionsverlagerungen ins Ausland, mit Eigentümerwechseln, mit Explosionen auf dem Firmengelände, Feuerbränden und mit gravierenden Entsorgungs- und Umweltproblemen. Zuletzt mit einer Grundwasserverschmutzung.