Das Biozentrum wird zur Hypothek

Dieses Jahr produzierte der Neubau des Biozentrums der Universität Basel vor allem eines in zuverlässiger Regelmässigkeit: Negativschlagzeilen.

Im April meldete die «Basler Zeitung», die Metallhaut des Gebäudes müsse teilweise abgetragen werden. Die eingebauten Storen waren, kaum montiert, bereits defekt.

Im Mai liess die Nachricht von einem Rohrbruch und Wasserschäden aufhorchen. Die Feuerwehr musste einschreiten. Im Sommer war von neuen «Baumängeln, Schadensfällen und Planungsfehlern» die Rede.

Die Kosten waren ebenfalls ein Thema. Das Biozentrum, dessen Gesamtprojektkosten auf 338 Millionen Franken veranschlagt werden, «könnte bis zu 60 Millionen Franken teurer werden», schrieb die BaZ im Juli.

Am Dienstag haben vier Regierungsräte aus Basel-Stadt und Basel-Landschaft als Bauherren und Mitglieder des Biozentrum-Lenkungsausschusses bestätigt, was in den vergangenen Monaten in Bruchstücken an die Öffentlichkeit durchgesickert ist: Die «ungewöhnliche Häufung von ausserordentlichen Ereignissen» wird den Terminkalender durcheinanderbringen.