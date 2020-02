Das Bangen um die Fasnacht geht weiter

Neben den Hygienevorschriften, die im Verantwortungsbereich jedes Einzelnen liegen, können die Behörden im Ausnahmefall Massnahmen anordnen, um die weitere Ausbreitung einer ansteckenden Krankheit einzudämmen. Auf der Liste stehen das Absage von Massenveranstaltungen wie Fussballspiele – oder der Fasnacht.

Die vergangenen Tagen bangen die Fasnächtler, ob der Kanton Basel-Stadt zu einer solch einschneidenden Massnahme greifen wird oder nicht. Und offenbar ist noch kein Entscheid gefallen – die Zitterpartie geht weiter. Denn das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt (GD) von Regierungsrat Lukas Engelberger (CVP) hat zwar auf den Donnerstag eine Einschätzung angekündigt, will diese aber noch nicht treffen, wie das GD am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Behörden wollen die Entwicklungen in der Schweiz vorerst aufmerksam beobachten, heisst es. «Das Gesundheitsdepartement steht in einem engen Austausch mit dem Bundesamt für Gesundheit. Aufgrund der gesamtschweizerisch veränderten Ausgangslage von heute wird der Entscheid über die Durchführung der Basler Fasnacht morgen Freitag, 28. Februar 2020, gefällt.» Mit heute ist das Bekanntwerden der neuen Infektionen gemeint. Am Freitug, um 12 Uhr, will das GD informieren, ob die Fasnacht nun stattfindet oder nicht.