Darf ich auch mal die SP loben?

Wir knorzen noch immer an Kitas und Tagesschulen herum. Was den schwedischen Eltern unentgeltlich angeboten wird, das schon seit 70 Jahren, ist bei uns eine Misere. Die BaZ vom letzten Montag berichtete anschaulich darüber: «Junge Mütter: unerwünscht». Eine dieser Mütter wird zitiert: «Warum habe ich eigentlich studiert? Wie solls jetzt weitergehen?», fragt sie verärgert. «Dann bin ich eben das, was die Schweiz von mir will: eine Hausfrau am Herd!»

Der Bund finanziert zwar die Anschubfinanzierung für Kitas: An sich sind die Kantone dafür zuständig, mit den Kommunen. Aber je nach Region ist das Kita-Angebot mehr als nur ungenügend. Und wenn gut, dann sicher teuer. Unverhältnismässig teuer. Sodass sich Teilzeitarbeit vielfach für Mütter kaum mehr lohnt.

In Sachen Kita und Tagesschulen ist die Schweiz wirklich noch ein Entwicklungsland. Was die Bauern für ihre Arbeit an Subventionen kassieren, sei ihnen gegönnt, sie arbeiten dafür hart. Nur: Den gleichen Standard bräuchte die Schule für die Kinder. Die Mütter würden entlastet, und die Wirtschaft könnte ihr Wissen brauchen. Wir alle, die Gesellschaft, würden profitieren.

Es gibt viele Gründe, weshalb die SP Basel-Stadt eine Kita-Initiative lancieren soll. Sie gehören zum Service public wie die BVB, IWB, Kehrichtabfuhr und so weiter.