Daran bissen sich die Linken die Zähne aus

Wer steriles Zahnarztweiss an diesem Bau erwartet hat, wird enttäuscht. Der Sichtbeton wird durch eine charmante Falten­fassade gebrochen, im Innern schaffen senfgelbe Böden in den Behandlungszimmern eine beruhigende Atmosphäre. Das Neue Universitäre Zentrum für Zahnmedizin (UZB), die laut eigenen Angaben modernste Zahnklinik in Europa, hat seine knapp 90 Millionen Franken in diesen Neubau gut investiert. Und dabei noch gespart, denn budgetiert waren 95 Millionen Franken.