«Da hats mir den Ärmel reingenommen»

Plakate können einen besonderen Reiz ausstrahlen. Vor allem Lithografien, die mit viel Handarbeit hergestellt wurden. Dies meist in gegenseitig befruchtender Zusammenarbeit von Künstlern und Lithografen.

Werner Röthlisberger sieht in den Plakaten, Farblithos, Originalgrafiken und Künstlerplakaten aus dieser Zeit wahre Schätze. Er sammelt und zeigt sie in immer neuer Betrachtungsweise an seinem Lebensmittelpunkt, in der Galerie am Spalenberg. So auch in seiner neuesten Ausstellung mit dem Titel «Das Original und sein Druck», wo Plakate und ihre Vorlagen von Künstlern aus dem 20. Jahrhundert zu frischem Glanz erstrahlen: Arbeiten etwa von Herbert Leupin, Charles Hindenlang, Niklaus Stöcklin oder Peter Birkhäuser. Keine Verkaufsausstellung, sondern, eine von Röthlisberger kuratierte Museumsausstellung, bestückt aus dem eigenen Fundus sowie mit Leihwerken – und dies mit dem alleinigen Ziel, die prächtigen Vorlagen und die daraus entstandenen Plakate auch einem jüngeren Publikum näherzubringen.

Originalplakate von Picasso

Seine Begeisterung für die Kunst beginnt bereits in jungen Jahren, als er eine Lithografie von Niklaus Stoecklin geschenkt erhielt. Es ist der Start einer Sammlung aus dem bildnerischen Werk des Basler Malers. Über die Galeristin Erna Breitmaier stösst er später auf Arbeiten von Chillida, ­Tàpies und Le Corbusier. «Wir kauften damals Kunst auf Pump und zahlten in monatlichen Raten ab.» Er lernt Künstler in Spanien kennen – Jaume Ribas und Pep Trujillo – und organisiert Ausstellungen in der Galerie Breitmaier, die er später übernimmt.

Die grosse Leidenschaft für Plakate entfacht allerdings der Besuch eines Freundes und Galeristen. «Er zeigte mir wunderbare Plakate von Chagall und ­Picasso. Da hat es mir von einer Sekunde auf die andere den Ärmel reingezogen.» Das war 1999.

Heute ist der jung gebliebene 77-jährige unter anderem im Besitz sämtlicher Originalplakate von Picasso – eine von zwei weltweit bekannten Sammlungen. Die eine befindet sich in seiner Galerie, die andere im Picasso-Museum in Heidenheim. «Künstler wie Picasso, Braque, Miro und Chagall haben das Plakat aus dem Bereich der Werbung auf künstlerisches Niveau gehoben», so Röthlisberger.

Das Faszinierende an den Plakaten «ist die klare, einfache, einsichtbare Darstellung». Bei vielen Bildern müsse man sich ihre Aussage überlegen. Bei Plakaten hingegen «ist die Aussage herausgearbeitet. Es möchte auf etwas hinweisen – auf ein Produkt, Ausstellungen, auf einen gesellschaftlichen Anlass.»