Corona-Sorge: Schliesst jetzt auch die Uni Basel ihre Türen?

Es ist nicht so, dass die Uni nicht gut informiert, es geht mehr um das Wie. Seit heute gilt beispielsweise in den Lesesälen der Uni-Bibliothek folgende Regel: Nicht mehr als 200 Personen im selben Raum – dazu muss ein Sicherheitsabstand von 2 Metern eingehalten werden. Aber ist es wirklich nötig, diese auch noch mit einem leuchtenden Absperrband so zu kennzeichnen, dass es wirkt, als wäre man schon auf halben Weg, sich in eine Quarantäne umzuwandeln?

Und es stellt sich auch die Frage: Warum ist nur der Lesesaal der UB betroffen – und nicht etwa auch jene in der Juristischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät hinter dem Bahnhof am Peter-Merian-Weg? Sprecher Matthias Geering erklärt: «Die UB ist für jedermann zugänglich, die anderen Lernstätten jedoch nur für Studenten.»

Jene der Studenten, die bereits wieder fleissig am lernen sind, so wird es der BaZ berichtet, gehen mit der Situation aktuell entspannt um. Wo Platznot herrscht, wird auch mal ein Band entfernt, damit mehr Plätze zur Verfügung stehen.

Aktuell gilt auch noch, dass am Montag der Betrieb wieder regulär aufgenommen wird. Nach der Schliessung aller Universitäten in Italien wird diese Massnahme aber auch in Basel diskutiert. Denn klar ist: Reguläre Vorlesungen werden öfters von mehr als 200 Studenten besucht.

Auf Anfrage will sich Geering nicht gross zu den momentanen Entwicklungen äussern. Man sei derzeit in Gesprächen – und ziemlich im Stress. Geering sagt am Mittwoch: «Frühestens heute Abend informieren wir unsere Studenten.» Dass der Status Quo beibehalten wird, scheint jedoch immer unwahrscheinlicher. Am Abend informiert er die BaZ, dass erst am Donnerstag über das weitere Vorgehen kommuniziert wird. Man sei immer im Austausch mit dem Kantonsarzt und beobachte das aktuelle Geschehen genau.