Coop zieht ins ­Erlenmatt-Quartier

In der neuen Verkaufsstelle an der Erlenstrasse 81 soll es sowohl eine Fisch- und Fleischtheke ­geben als auch einen Kiosk mit Blumenabteilung, eine Pick-up-Station und eine Annahmestelle für die hauseigene Oecoplan-Textilreinigung von Coop. ­Zudem stehen sechs Self-Checkout-­Kassen dem Kunden zur Verfügung, um allfällige Wartezeiten zu verkürzen, so die gestrige ­Medienmitteilung von Coop.

Die Ladenöffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7.30 bis 20 Uhr und samstags bis 18 Uhr. Geschäftsführer des neuen Supermarkts wird Thomas Heck, der die letzten Jahre die Verkaufsstelle Europe an der Clarastrasse leitete.