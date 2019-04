Christoph Brutschin boykottiert Oskar Herzigs Mässmögge

Wer künftig an einem Anlass wie «Em Bebbi sy Jazz», dem Jugendkulturfestival oder dem Summerblues etwa einen Risotto isst, wird für die Gabel und den Teller ein Depot be­zahlen müssen. Dieser vom Departement von SP-Regierungsrat Christoph Brutschin ausgearbeiteten Änderung hat das Parlament grossmehrheitlich zugestimmt.

Einfluss von Lobbyisten

Im Vorfeld sind Lobbyisten bei den Grossräten vorstellig geworden und wollten erreichen, dass das Gesetz abgeschwächt wird und das zuständige Amt für ­Umwelt und Energie (AUE) öffentliche Anlässe auch von der schärferen Regelung ausnehmen kann. Die FDP hat – erfolglos – einen Änderungsantrag für ein gelockertes Regime in den Grossen Rat getragen. Einer dieser Lobbyisten ist Alt-SVP-Grossrat Oskar Herzig-Jonasch. Der Confiseur verkauft an Märkten und an der Herbstmesse Magenbrot, Lebkuchenherzen oder Mässmögge. Herzig sagt gegenüber der BaZ, dass das neue Gesetz für Standbetreiber an Anlässen wie dem Summerblues oder «Em Bebbi sy Jazz» einen Mehraufwand bedeutete. «Die Rücknahme von Tellern und Geschirr schafft für die oftmals ehrenamtlichen Mitarbeiter einen riesigen Mehraufwand und bedarf an den Ständen auch mehr Platz, was wiederum mit höheren Kosten verbunden ist», sagt Herzig. Er sei zwar nicht gegen Mehrweggeschirr, findet aber, dass die Standbetreiber an öffentlichen Anlässen nur so viel Mehrweg­geschirr brauchen sollten, als ­ihnen zuzumuten sei.

Christoph Brutschin wehrte sich gegen diese Aufweichung des Mehrwegregimes im Sinne Herzigs. «Wir haben für die Herbstmesse eine Ausnahme­regelung gemacht und diesen Kompromiss mit Herzig auch per Handschlag festgehalten», sagte Brutschin. Dies, so der Umweltminister, obschon die Verantwortlichen im AUE die Herbstmesse ohne Sonderbehandlung belassen hätten. Neben ihr ist als einzige Veranstaltung die Fasnacht vom Zwang für Mehrweggeschirr ausgenommen. Brutschin stört sich daran, dass er Herzig die Hand gegeben hat und dieser wiederum durch die Hintertür im Parlament lobbyiert und den Kompromiss aushebeln wollte. Der SP-Regierungsrat sprach im Parlament von «Wortbruch» und fügte an, dass er Herzigs Produkte in Zukunft boy­kottieren werde: «Ich werde mein Magenbrot und die Mässmögge nicht mehr bei ­Herzig einkaufen.»

Bedauernswerter Verlust

Oskar Herzig sagt auf Anfrage, dass er es bedauere, dass er Brutschin nicht mehr zu seinen Kunden zählen könne. Seine Confiserie habe aber auch ohne den Regierungsrat einen grossen Kundenstamm. Zum Handschlag sagt der Produzent von Süss­waren: «Brutschin hat mir ver­sichert, dass er das Gesetz für das Mehrweggeschirr flexibel ausgestalten werde. Das hat er nun aber nicht gemacht und ­seinerseits einen Wortbruch ­begangen.»

Herzig findet es unschön, dass Brutschin vor dem Parlament sagte, dass er seine Confiserie nun boykottieren werde. «Ich selber würde derart persönliche Angriffe in der Politik nicht machen, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist.»

Von der Mehrweggeschirr-­Regelung ausgenommen sind übrigens Stände mit Bratwürsten oder Käseküchlein. Solche Esswaren dürfen die Stand­betreiber weiterhin auf Kartontellern oder mit Servietten ausgeben. Alles andere wäre wohl nicht verhältnismässig.