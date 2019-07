«Ceci n’est pas un jardin»

Wie der Garten dieser Villa ­damals ausgesehen hat, ist nicht mehr zu rekonstruieren. Als Dominik und Hildegard Wieser vor bald 50 Jahren einzogen, war da von einem angelegten Garten kaum noch etwas zu sehen. Da war bloss eine winzige Grotte, die Wieser als kleines Vogelbad bezeichnet. Und über dieser künstlich gebauten Tuffstein­formation stand eine in Bronze gegossene, nackte Frauenskulptur auf einer Kugel – möglicherweise die Allegorie des Glücks. Sonst aber breitete sich da einzig eine grüne Rasenfläche aus.

Mit Grün belebt

Von Anfang an respektierte Wieser die alten, mit Natursteinen eingefassten Weglein, begann aber nach und nach den leeren Garten mit Grün zu beleben. Der linken Längsseite entlang pflanzte er zusätzlich einzelne Büsche und in deren Schatten japanischen Metallfarn. Vor der Grotte legte er einen kleinen Weiher mit Seerosen an. Darum herum setzte er Ginster, einen kleinen Tannenbaum und einen niedrigen roten Ahorn sowie freigelassene Bonsaibäume. Hinzu kamen ­Chinaschilf und orange Taglilien.

Im Rücken der Frauenskulptur installierte der ehemalige ­Augenarzt einen kleinen Sitzplatz – mit Ginkgo und Tanne, einem japanischen Fingerahorn, Salomonssiegel, Christrosen und Taglilien in Gelb und Orange. Rechts daneben breitet sich ein kleines Blumenbeet mit Flockenblumen, Rosen und Pfingstrosen aus. ­Dazwischen aber hat Wieser eine kleine leere Rasenfläche als stillen Punkt stehen gelassen.

Grün in all seinen Abstufungen

Blumen spielen in diesem Pflanzenreich eine untergeordnete Rolle. Wieser weiss das: «Es ist kein Blumengarten, aber es blüht immer etwas.» In erster Linie ist dieser Stadtgarten grün. Doch Grün muss nicht langweilig sein. Im Gegenteil: Vom dunklen Moos, über grüngelben Farn bis zum hellen Graublau des ­alles überragenden Thuja-Baumes finden sich die unterschiedlichsten Nuancierungen. Und genau diese Grünschattierungen sind es, die den Hobbygärtner faszi­nieren: «Ich liebe das Grün in all seinen Abstufungen.»

Das Ende des Gartens be­grenzen Eiben. Einst klein und buschförmig, sind sie zu hohen Bäumen gewachsen, und ihre fallende Nadeln lassen den hinteren Gartenpfad wie einen Waldweg aussehen. Für Wieser und seine Frau mutet denn dieser Teil auch an wie ein schattiges Wäldchen.