Bus-Fahrer mit Spritze bedroht

Ein 56-jähriger Bus-Chauffeur wurde am Samstagabend in der Rosentalstrasse Opfer eines Raubes. Der Fahrer machte gegen 22.45 Uhr in der Nähe der Sandgrubenstrasse eine Pause und hatte dabei die Türen seines Fahrzeugs zum Lüften offen, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte.