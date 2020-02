Budget erhält keinen Deckel

Wie bereits in den vergangenen Jahren ist das aktuelle Wachstum der Ausgaben im Kanton Basel-Stadt hoch. GLP-Grossrat David Wüest-Rudin schreibt in einem Vorstoss, dass der Finanzplan in den nächsten vier Jahren bis 2023 Mehrausgaben von knapp 300 Millionen Franken vorsehe. Ebenso beschäftigt der Kanton mehr Leute. So wächst der Staatsapparat im 2020 um plus 249 Stellen. Das Zweckgebundene Betriebsergebnis (ZBE) sieht im Finanzplan ein Wachstum auf 3,105 Milliarden Franken bis im Jahr 2023 vor.