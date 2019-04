Brüder verprügeln Barbesucher und Polizisten

Zwei Brüder sind in der Nacht auf Sonntag in Basel mit anderen Besuchern einer Bar in einen gewalttätigen Streit geraten. Drei Personen wurden leicht verletzt. Die mutmasslichen Täter wurden festgenommen.

Wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt mitteilte, hatte sich der Streit kurz vor Mitternacht in der Bar Baltazar angebahnt. Die beiden Brüder – ein 42-jähriger Schweizer und ein 45-jähriger Türke – seien mit Barbesuchern in eine Auseinandersetzung geraten, die sich auf die Strasse verlagert habe.