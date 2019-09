Braukunst: Das Spezielle, das Originelle, das Verrückte

Am Vogesenplatz, einem sonst eher spärlich belebten Ort, prallen zwei architektonische Epochen krass aufeinander. Auf der einen Seite wird er vom kleinen Bahnhof St. Johann begrenzt, der schon seit über 150 Jahren hier steht, auf der anderen Seite von einem mächtigen zeitgenössischen Klotz. Überdacht ist ein Teil dieses recht schmalen öffentlichen Platzes von einem Viadukt, einem Zweckbau.

Kräftiges Craft Beer

Dieser spendete Scharen von Bierfreundinnen und -freunden während zwei langen Sommerabenden willkommenen Schatten. Als sie an langen Tischen sassen, Glas um Glas verköstigend. «Es ist wirklich kräftig, dieses Craft Beer», so eine fröhliche Dame, die gerade einen ersten Schluck aus einem frisch gefüllten Glas getrunken hat.

Ein Witz? Oder versteht hier jemand das englische Wort «craft» nicht so ganz? Natürlich hat es am 7. Basler Biermarkt auch kräftiges Bier, aber das Wort steht im angelsächsischen Raum für Handwerk, es hat zudem den Beiklang von Geschicklichkeit und Kunstfertigkeit.

Und genau diese Qualitäten unterscheiden das Bier der kleinen – und teilweise nicht mehr ganz so kleinen – Brauereien, die hier ihre Stände aufgebaut haben, von industriell hergestellten Bieren.

Ein Notizheft dabei

Jan trägt einen stattlichen Bart, er komme jedes Jahr hierher. Er trägt ein T-Shirt der rebellischen kleinen Brauerei Brew Dog aus London. «Ich bin ein Fan dieser Jungs, das sind echte Punks», stellt er klar. «Schon vor 20 Jahren ist mir aufgefallen, dass ich das Bier der grossen Brauereien nicht mehr mag. Für mich ist es ein totes, seelenloses Produkt. Am Anfang habe ich mir mit Ueli Bier über diesen Missstand hinweggeholfen, in Basel waren die ja echte Pioniere. Inzwischen gibt es zum Glück viele kleine Betriebe, geführt von Leuten, die Bier wirklich verstehen, die beim Brauen das Beste rausholen wollen und auch mal wild experimentieren. Das geniesse ich.»

Jan hat ein Notizheft mitgebracht, in dem er jede Marke, die er ausprobiert, notiert und bewertet. Es ist ganz schön vollgeschrieben. «Die sind aber nicht alle von heute. Ich besuche, wie viele Bier-Fans, in ganz Europa derartige Anlässe, das ist eine richtige Szene geworden. Man kennt sich.» Natürlich belegen kenntnisreiche Bierkennerinnen und -kenner, ja es hat viele Frauen dabei, an diesem Markt ganze Tische. Es sind aber auch viele Leute gekommen, die einfach neugierig sind.