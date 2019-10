Brand im Theater Basel rasch gelöscht - niemand verletzt

Bei einem Brand im Theater Basel ist am Montagabend geringer Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Mitarbeitende des Theaters hatten um zirka 18.40 Uhr im dritten und vierten Stock des Gebäudes Rauch festgestellt. Sie alarmierten die Feuerwehr, die den offensichtlich in einem Technik-Raum ausgebrochenen Brand rasch löschen konnte, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.