Brand an der Dornarcherstrasse fordert Todesopfer

Ein Mann verlor am Freitagnachmittag sein Leben aufgrund eines Brandes. Wie die Polizei Basel-Stadt mitteilt, wurden gegen 15.15 Uhr die Rettungskräfte alarmiert, weil in einem Mehrfamilienhaus an der Dornacherstrasse Feuer ausgebrochen war.

Die Feuerwehr habe einen Mann aus der betroffenen Wohnung bergen können. Er sei über längere Zeit reanimiert und anschliessend in die Notfallstation eingewiesen worden. Dort sei er seinen schweren Verletzungen erlegen.

Die Liegenschaft im Gundeli musste vorübergehend evakuiert und ein Teil der Dornacherstrasse gesperrt werden. Der Verstorbene konnte bislang nicht identifiziert werden. Vermutlich handle es sich um einen Mieter des Hauses, schreibt die Polizei.

Die Ursache des Brandes ist ebenfalls noch nicht geklärt. Die Polizei bittet allfällige Zeugen, sich mit ihr unter der Nummer 061 267 71 11 in Verbindung zu setzen.