Bohny und die Verwundetenzüge

Die grosse Plakette hatte die Basler Regierung im Dezember 1932 im Beisein von Vertretern medizinischer, militärischer und privater Verbände anbringen lassen – in Erinnerung an den Oberst Carl Bohny.

Grosse Verbundenheit mit dem Kleinbasel

Bohny war im Haus, das hier früher einmal gestanden hatte, im April 1856 auf die Welt gekommen. Später übernahm er die Liegenschaft und wohnte dort bis zu seinem Tod im Jahr 1928. Bohny studierte Medizin und wirkte ab 1887 als Hausarzt. Seine sichere Hand bei der Diagnostik, sein heiteres Wesen und seine Güte machten ihn bei seinen Patienten im Kleinbasel populär. Seine Verbundenheit zum «minderen Basel» zeigte sich aber auch darin, dass er – neben seiner Aufgabe als ­Vorgesetzter und Meister der Zunft zum Goldenen Sternen – Schreiber bei der Ehrengesellschaft zum Greifen wurde.

Doch eigentliche Bedeutung erlangte er während des Ersten Weltkriegs. Bohny hatte im Militär bei der Sanität seine Laufbahn eingeschlagen und stieg dort rasch zum Divisionsarzt auf. 1905 berief ihn der Bundesrat in die Direktion des Schweizerischen Roten Kreuzes, dem er 14 Jahre als Mitglied und 9 Jahre als Präsident angehörte. Und im Jahr 1914 wurde für Bohny die Stelle eines Rotkreuzchefarztes geschaffen, die eine Verbindung zwischen der Armee­sanität und der freiwilligen Hilfe herzustellen hatte. Oberst Bohny nahm diese Aufgabe in solch uneigennütziger Weise ernst, dass er mit der Mobil­machung 1914 Haus und Praxis in Basel verliess und bis 1920 in Bern wohnte.

Erhielt für Erholungsstationen Ehrendoktor

Seine in dieser Zeit geleistete Arbeit machte ihn geradezu international bekannt. Denn er hatte sich unter anderem auch um die Durchgangstransporte der Kriegsverletzten zu kümmern, die zwischen den kriegführenden Ländern zum Austausch kamen und in den Bahnhöfen von Zürich, Bern, Freiburg, Lausanne und Genf einen Zwischenhalt einlegten. Oft begab sich dann Bohny nachts in diese Lazarettzüge, welche die Schweiz durchfuhren, und prüfte den Zustand der Patienten. Sein Werk war aber auch die Schaffung und der Betrieb von Erholungs­stationen für die an Grippe erkrankten schweizerischen Wehrmänner im Jahr 1918. Für all diese Verdienste verlieh ihm die Medizinische Fakultät der Universität Basel 1920 die Ehrendoktorwürde.

Er selber schonte sich nicht, obschon ihn da bereits ein Nierenleiden plagte, das sich nicht bessern, sondern nach und nach verschlimmern sollte. Zehn Jahre nach Ende des Kriegs starb er am 28. März 1928. Auf dem Horburg-­Gottesacker wurde er beigesetzt. Heute befindet sich das Familiengrab der Bohnys auf dem Wolfgottesacker.