Bizarre Praxis beim Amt für Sozialbeiträge

«Einmal missbraucht, immer missbraucht. Es zieht sich durch mein Leben wie ein roter Faden», hat Verdingkind Hanspeter Bobst in seinen Memoiren festgehalten. Die jüngsten Auseinander­setzungen mit den Behörden, dieses Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, haben ihm das schreckliche Lebensmotto wieder bestätigt. Sie datieren von Anfang dieses Monats, als ihm das Basler Amt für Sozialbeiträge die Ergänzungsleistungen um knapp 20 Prozent kürzte, eine Verfügung ausstellte und, bevor er nur zum Telefon greifen konnte, 450 Franken von seiner knappen Rente bereits abgezogen hatte. «Das ist so, das können wir so machen», habe ihm die Sach­bearbeiterin beschieden und das Telefon aufgehängt.