Bitte keine Reaktionen

Nach ihrem gemeinsamen Auftritt am Sonntag beim «Sonntags-Talk» von Telebasel treffen SP-Finanzdirektorin Eva Herzog, LDP-Präsidentin Patricia von Falkenstein und SVP-Grossrätin Gianna Hablützel-Bürki am Tag darauf erneut aufeinander. Am öffentlichen Podium, organisiert von der «Riehener Zeitung», sollen die drei Basler Ständeratskandidatinnen im Landgasthofsaal in Riehen miteinander diskutieren.