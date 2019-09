Bisse und Schläge auf dem Polizeiposten

Frau wollte Spanisch sprechen

Gemäss Darstellung des JSD war die Frau am Dienstag kurz nach 16 Uhr auf den Polizeiposten gekommen und hatte dort einen Polizisten auf Spanisch angesprochen. Als er sie bat, ihr Anliegen in englischer Sprache zu schildern, liess sie einen Schwall unflätigster Kraftausdrücke über ihn ergehen und kündigte an, den Posten nicht mehr verlassen zu wollen.

Ein Polizist näherte sich der Frau und wollte sie auffordern, ins Freie zu gehen. Als ein zweiter Polizist hinzu trat, erhob sie sich, wollte ihn wegstossen und begann, den anderen Polizisten zu treten. Den Polizisten gelang es, der um sich tretenden und schlagenden Frau Handfesseln anzulegen und sie in eine Zelle zu bringen.

Da die Frau später über ein Unwohlsein klagte, rief die Polizei die Sanität der Rettung Basel- Stadt. Auf dem Transport ins Spital verhielt sich die Frau nicht weniger aggressiv als zuvor und verletzte eine weitere Polizistin durch Schläge leicht.