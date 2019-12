Biozentrum bleibt ein Problemkind

Beim 2016 termingerecht fertiggestellten Kunstmuseums-Neubau monierte die Kommission, dass die Abschlussrechnung zu lange auf sich warten lasse. Bekannt ist bislang nur, dass wegen bauphysikalischen Problemen bei Dachaufbauten mit Kostenüberschreitungen zu rechnen ist.

Die Regierung bittet in ihrer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme noch um etwas Geduld. Die externe Untersuchung sei abgeschlossen, jetzt würden die notwendigen Ausbesserungsarbeiten vorbereitet. Die definitive Bauabrechnung könne man erst nach Abschluss der Arbeiten vorweisen.

Die Regierung rechnet mit einer maximalen Kostenüberschreitung in der Höhe von 3,5 Prozent der Kreditsumme von 100 Millionen Franken, was einem Maximalbetrag von 3,5 Millionen Franken entsprechen würde. Sie weist gleichzeitig darauf hin, dass die Kostenüberschreitung kein alarmierendes Zeichen sei - erst recht nicht beim betroffenen Bauvorhaben, dass innert sehr kurzer Frist habe vorbereitet und durchgeführt werden müssen.

Baupfusch beim Biozentrum

Beim Fall des Biozentrum-Neubaus klingeln die Alarmglocken hörbarer. Der Eröffnungstermin des 330 Millionen Franken teuren, von beiden Basel getragenen Neubaus musste bereits zweimal verschoben werden. Ursprünglich war er auf das Jahr 2017 festgesetzt. Die Regierung musste wiederholt über bauliche Probleme, die man zum Teil durchaus als Pfusch bezeichnen konnte, berichten.

In ihrer Stellungnahme zum GPK-Bericht muss die Regierung nun weitere Verzögerungen verkünden: Zwar seien die Bauarbeiten Ende September abgeschlossen worden, mit der Inbetriebsetzung der technischen Anlagen hapert es aber noch. Diese kranke am «nicht korrekten Funktionieren von Teilen der Gebäudeautomation», heisst es in der Stellungnahme. Hier seien vertraglich geschuldete Leistungen noch ungenügend oder unvollständig erbracht.