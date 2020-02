Bewegende Bilder im Gundeli

«Die Zuschauer freuen sich schon im Vorfeld auf das Filmfestival», sagt Claudine Gaibrois, Mitglied des Vereins Querfeld. Begrüsst werden die Zuschauer in der Querfeldhalle auf dem Gundeldingerfeld in vielen verschiedenen Sprachen, wodurch sich eine ganz besondere At­mosphäre ausbreitet. Jedes Jahr ­findet im Gundeli das interkulturelle Filmfestival statt. Insgesamt werden in diesem Jahr zehn Filme aus verschiedenen Ländern gezeigt.