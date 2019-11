Betteln und Lärmen wieder erlaubt

Nach Auszählung der brieflichen Stimmen zeichnet sich in Basel-Stadt ein deutliches Ja zum neuen Übertretungsstrafgesetz ab. Gegen die Gesetzesvorlage war wegen einer umstrittenen Bestimmung zur Lautsprecherbewilligung das Referendum ergriffen worden.

Für die Totalrevision des Gesetztes gingen 20'846 briefliche Ja-Stimmen ein, dagegen stimmten 16'286 Baslerinnen und Basler. In Basel-Stadt machen die brieflichen Stimmen jeweils einen Anteil von gut 95 Prozent aus, so dass nach Auszählung der persönlich abgegebenen Stimmen kaum mit einer Resultatkorrektur zu rechnen sein wird. Am Schluss kam dann die Revision mit : 21'193 Ja- zu 16'581 Nein-Stimmen durch.