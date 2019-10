Betrüger schlagen im Internet zu

Bestellungsbetrug häuft sich

In den vergangenen Monaten verzeichnet die Staatsanwaltschaft rund hundert Fälle von Bestellungsbetrug. Früher hätten Betrüger Pakete noch an unbenutzte Briefkästen bestellt, auf denen sie einen erfundenen Namen angebracht hätten, so Gill. Das ist heute seltener geworden. Stattdessen lassen die Täter mittels einer fingierten E-Mail-Adresse Ware an eine bestimmte Adresse kommen. Die Diebe beobachten den Lieferdienst und holen die Ware aus dem Briefkasten oder verschaffen sich Zutritt zum Gang.

Weil die Rechnung nie bezahlt werde, flattere diese eines Tages als Mahnung ins Haus. «Zurzeit können wir tatsächlich von einer Häufung der Fälle sprechen», sagt Gill. Diese würden den Betroffenen viel Umtriebe machen.

Offensichtlich macht sich derzeit eine Person Blancs Namen und Adresse zunutze. Er hat auch ein Päckchen von Zalando erhalten mit einem T-Shirt für 180 Franken drin. Für die Rücksendung müsste man ein Benutzerkonto haben. So eines hat und will er auch nicht. Darum habe er einfach Retour auf das Paket geschrieben und abgeschickt.

*Name von der Redaktion geändert