Bessere Betreuung für unbegleitete minderjährige Asylsuchende

Nach einem Mitte 2017 gestarteten Pilotprojekt in Zürich und Basel werden sich ab 2020 in sechs Zentren Sozialpädagogen speziell um Uma kümmern.

Nach einem überraschenden starken Anstieg der Asylanträge von Uma 2015 hatte das Staatssekretariat für Migration (Sem) rasch Strukturen für deren Unterbringung in Zürich und Basel aufgebaut. Am Dienstag haben nun Verantwortliche im Bundesasylzentrum in Basel eine erste Bilanz ihres Uma-Pilotprojektes gezogen.