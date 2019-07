Bedingtes Feuerverbot in Basel

Nach 2018 besteht auch dieses Jahr Ende Juli eine erhebliche Waldbrandgefahr. Das Amt für Wald beider Basel ruft deshalb die Bevölkerung «zum vorsichtigen Umgang mit Feuer auf». Zwar könne die lokale Waldbrandgefahr von der generellen Waldbrandgefahr abweichen, doch sei sie insbesondere auf Feldern und Wiesen sowie in stark sonnenexponierten Wäldern und an Waldrändern grösser. «Bei zunehmendem Wind oder in Lagen mit einem grossen Anteil dürrer Vegetation nimmt die Waldbrandgefahr zu», so das WSU

Verhaltensregeln für Feuer im Freien

Feuer sind nur auf fest eingerichteten Feuerstellen erlaubt, jeweils mit der angebrachten Vorsicht. Es besteht die Gefahr, dass aufgrund weggeworfener Raucherwaren, Funkenflug eines Grillfeuers Brände entstehen.

• Feuer nur in fest eingerichteten Feuerstellen entfachen

• Feuer jederzeit unter Kontrolle halten

• Funkenwurf sofort löschen

• Feuer vor dem Verlassen der Feuerstelle vollständig löschen

• Bei starkem oder böigen Wind auf Feuer verzichten

• Keine Raucherwaren wegwerfen

• Kein Waldrestholz nach einer Schlagräumung verbrennen

• Das Steigenlassen von Himmelslaternen ist grundsätzlich verboten.

In Basel-Landschaft gilt ebenfalls Waldbrandgefahrenstufe 3 und somit die gleichen Massnahmen wie im Kanton Basel-Stadt.