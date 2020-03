Bedienung im Frack

Manger & Boire – der Name des Restaurants besagt einfach und klar: Hier lässt sich essen und trinken. Doch der Name der seit 1997 existierenden Beiz mit Bar an der Gerbergasse 81 ist doppeldeutig. Er führt in die Vergangenheit, in eine Zeit, als sich hier ein besonderes altbaslerisches Geschäft befand. Die in Grossbuchstaben gehaltene Aufschrift «Tee Import» an der Hausfassade erinnert daran. Ein Teegeschäft, war es, das von 1894 bis 1992 seine Türen offen gehalten hatte. Tee Manger hiess es, womit die Doppeldeutigkeit von «Manger & Boire» erklärt ist. Hier ging es unter der Leitung von Fritz Manger und später seines Sohnes Max um das Teegetränk.